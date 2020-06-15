Arguvan yeni sağlık merkezine kavuştu

Malatya'nın Arguvan ilçesi yeni bir sağlık merkezine kavuştu. Yapılan yeni binada, sağlıkla ilgili 3 birim görev yapıyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, Arguvan ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan 5 birimlik Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve aynı binada bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bentli, yeni binanın eksikleri ve düzeni hakkında istişarelerde bulundu.