İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arguvan'a atanan 4 gece bekçisi göreve başladı

Türkiye genelinde uygulamaya başlayan gece bekçiliği kapsamında, Arguvan ilçesine 4 gece bekçisi atandı.

İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, göreve başlayan gece bekçilerine başarılar diledi.


Mahallelerde asayişin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve güvenlik olaylarına anında müdahale edilebilme noktasında katkı sağlayacak Mahalle Bekçisi ilçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ilçede göreve başladı. Göreve başlayan bekçiler hizmet içi eğitim kapsamında eğitim aldı.


Arguvan'da eskiden gece bekçilerinin haberleşme aracı olarak kullandıkları düdük seslerinin tekrar duyulacağını ifade eden Kaymakam Şahin, bekçilerin emniyet güçlerine destek olacağını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.