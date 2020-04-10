Arguvan'a giriş yapanların ateşleri ölçülüyor

Malatya'nın Arguvan ilçe Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ederken, ilçeye il dışından giriş yapanların ateşleri ölçülüyor.

Arguvan ilçesinde, korona virüsü tedbirleri nedeniyle uygulanan 20 yaş altı ve 65 üzeri sokağa çıkma yasağına vatandaşlar büyük ölçüde uymaya başladı.

İlçede vatandaşlar ve esnaf, büyük ölçüde maske takma kuralına uydu. Müşteriler maske takıp, alışverişlerini yapıyorlar. Esnaf da yüzlerine maske, ellerine eldiven takıp müşteriye hizmet ediyor. Manavlarda, sebze ve meyveler poşet ile veriliyor. İlçeye il dışından giriş yapanların ateşleri ölçülüyor.

Bu arada, ilçede görev yapan sağlıkçılar da, ellerinde, “Sağlığın için bizim için evde kal Arguvan” yazısı ile vatandaşlara uyarı yaptılar.