Arguvan'da 19 Mayıs coşkusu

Arguvan' da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Nazım Hikmet Meydanında yapılan kutlamalar İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin ve Belediye Başkan vekili Murat yıldız' in halkın, öğretmenlerin ve öğrencilerin bayramını kutlamalarıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Bozkır günün anlam ve önemini belirten konuşmasında “Gençler sizler geleceğimizsiniz sizlere dün olduğu gibi bugün ve yarın da güveneceğiz. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz” ifadelerini kullandı. Kutlamalar Atatürk' ün Gençliğe Hitabesi ve şiirlerin okunması, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Kutlamalara ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Belediye Başkan vekili Murat Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Bozkır, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.