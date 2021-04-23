Arguvan'da 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıldönümü Malatya'nın Arguvan ilçesinde de kutlandı. Arguvan'da jandarmanın etkinliği kutlamalara damga vurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Arguvan ilçesinde Nazım Hikmet meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen anıt önündeki törene, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ile bazı okul müdürleri katıldı.

Korona virüs nedeniyle bu yıl buruk geçen kutlamalarda, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra İstiklal Marşı okuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Jandarmadan etkinlik

Bu arada, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle törene öğrenciler katılmazken, ilçede jandarma komutanlığı tarafında resmi araçlarıyla konvoy düzenlendi. Jandarma kapı kapı dolaşarak çocukların bayramını evlerinde kutladı. Jandarma görevlileri, çocuklara bayrak hediye edip, kek ve çikolata ikramında bulundular.