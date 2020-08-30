Arguvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümünü nedeniyle Malatya'nın Arguvan ilçesinde tören düzenlendi.

Nazım Hikmet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Belediye Başkan Mehmet Kızıldaş'ın çelenk sunumu ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Burak Ayar yaptı.

Arguvan'daki törene Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkan Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva , İlçe Emniyet amiri Mehmet Yıldırım, AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, CHP İlçe Başkanı Ekber Aslan Türk, MHP İlçe Başkanı Hasan Kınık, Kıbrıs Gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.