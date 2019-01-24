Arguvan'da bağımlılıkla mücadele

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Lisesi Konferans Salonunda İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin başkanlığında gerçekleşen toplantıya Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.

Bağımlılıkla Mücadele toplantısı çocuklara alkol ve tütün mamulleri satışının cezası, yaptırımları hakkında bilgiler içeren bir sunum ile başladı.

Daha sonra söz alan Kaymakam Abdullah Şahin, bu ayki toplantıda bağımlılık türlerinden tütün ve türevleri konusunu ele aldıklarını belirterek, özellikle sigara kullanım yaşının oldukça düştüğünü ve kullanım alanının yaygınlaştığını söyledi. Bunla ilgili topyekün bir mücadele içinde olduklarını söyleyen Şahin, “Özellikle gençlerimizin bu durumdan korunabilmesi adına herkesin kurallara uymak zorunda, bu konuda daha hassas davranacağız. Esnaflar, dükkanlarında alkol ve tütün ürünlerini sergiledikleri yerlere de dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle çocuklarımızı korumak adına çocuklar için cezbedici ürünlerin uzağında bulanmasına özen göstermeliyiz. Gençlerimiz, çocuklarımız için bunlara dikkat edilmesi gerekiyor, ilgili tüm ilçe esnaflarının da bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz” diye konuştu.