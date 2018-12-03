Arguvan'da Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde , Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik koordinasyonun sağlanması amacıyla toplantı düzenlendi.

kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen programda, çocuk gelinler, erken yaşta evlilik, 5395 sayılı Kanun kapsamında ilçede danışmanlık tedbiri uygulanan çocuklar, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar, sosyal ve ekonomik destek alan çocuklar, eğitim ve öğretime kazandırılan çocuklar konusu ele alındı. Toplantıda ayrıca Arguvan'da çocuklarının korunması ve güvenliklerinin sağlanması, ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi bağlamında kamu, kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması yönünde yapılacak olan çalışmalar da ele alındı.

Kaymakam Şahin toplantıda yaptığı konuşmada, çocuklar ile ilgili yapılacak tüm işlemlerin büyük bir hassasiyet ve özveri ile yapılacağını ifade etti. Kaymakam Şahin, özellikle çocuklara yönelik projelerin geliştirileceğini de belirterek çocukların her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durması adına farkındalık düzeyinin arttırılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve çocuklarımızın iyi bir eğitim alması adına devletine ve milletine faydalı birer birey olmaları için çeşitli projelerin ilçe genelinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplantıya, Kaymakam Abdullah Şahin, eşi Emine Şahin'in yanı sıra Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Şengül Üşen katıldı.