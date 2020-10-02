Arguvan'da Covid-19 denetimleri arttırıldı

Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) için denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Korona virüs vakalarının arttığı önde gelen illerin başlarında gelen Malatya'da, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarı üzerine uyarı yapılıyor.

Arguvan ilçesinde de, denetimler arttırılarak, vatandaşlar uyarılıyor. Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkan Yardımcısı Aktan Güler, İlçe jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, Toplum Sağlığı Merkezi ile ilçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katıldığı denetimlerde esnafa ve vatandaşa salgınla mücadele kuralları hatırlatıldı, maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Kaymakam Dolaş başkanlığındaki korona denetim ekibi, mahallerde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Kaymakam Dolaş, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının kimseye ceza kesmek değil, hem vatandaşı hem de esnafı bilinçlendirmek, bilgilendirmek, kurallara uymalarını sağlamak olduğuna dikkat çekerek, “İlçemizde tedbirlere ne kadar uyarsak o kadar az etkileniriz. Hepimize düşen bu görev, herkes öncelikle kendini korumalı eğer kurallara dikkat etmezsek ölüm vakaları daha yaşanabiliyor. Bu işin yaşlısı, zengini veya fakiri genci yok. Virüs, dikkat etmeyen herkese bulaşıyor” ifadelerini kullandı.