Arguvan'da Covid-19 denetimleri arttırıldı

Malatya'nın Arguvan İlçesinde denetim ekipleri Covid-19'a karşı kontrolleri artırdı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları artınca denetimleri sıklaştıran ekipler, maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuyorlar. Kurallara uymayanlar ise ceza kesiliyor.

Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş yaptığı açıklamada, ilçe halkı sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız şekilde devam edildiğini açıkladı

Dolaş, “ İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadelenin ilk aşamasından beri halk sağlığının korunması, bulaş riskinin azaltılması için ilçede gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra halkımızın bilinçlendirilmesine yönelik iş yerlerinde sağlık bilgisi kurallarının uygulanması, girişlerde kayıt tutularak ateş ölçümlerinin yapılması, maske takma zorunluluğu gibi önemli tedbirlerin uygulanması ve denetimi konusunda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zaman zaman çarşı merkezinde vatandaşlarla da görüşen ilçe Kaymakamı Dolaş, vatandaşlara kuralları hatırlatarak kendilerini korumalarını istedi.

İlçe jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım ve ekipler esnafları denetlerken hijyen noktasında uyarılarda bulundular.