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Arguvan'da dezenfekteye ağırlık verildi

Malatya’nın Arguvan İlçe Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor.

Malatya'nın Arguvan İlçe Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor.


İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş yaptığı açıklamada, “ İlçemizi dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Dezenfektanlarla ilçemizi temizliyoruz. Alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ediyor. Belediye ekipleri, ortak kullanım alanları, cadde ve sokaklar dahil ilçe sınırları içerisindeki ve minibüs taksi durağı motorlu taşıyıcılar resmi kurumlarda dahil çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Yoğun bir şekilde dezenfekte çalışmalarını ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Belediye ekiplerimiz durmaksızın ilçemizin dört bir yanını dezenfekte etmeye devam ediyor” dedi.

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