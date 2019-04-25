Arguvan'da gecikmeli kutlama

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hava şartlarından dolayı bugün kutlandı.

Arguvan ‘da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Nisan günü İlçe Stadyumunda kutlandı. Arguvanlılarında büyük bir ilgi gösterdiği etkinliğe İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkan Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla başlayan törende Arguvan İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Eda Koçyiğit'de bir konuşma yaparak 23 Nisan'ın önemine değindi. Programa şiirlerin okunması, yarışmaların yapılması ve yöresel türkülerin söylenmesi ve halk oyunları ile devam edildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Programın bitiminde ise, İlçe Kaymakamı Şahin, Belediye Başkanı Kızıldaş ve diğer protokol üyeleri öğrenciler ile birlikte halaylar çekti.