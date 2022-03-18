Arguvan'da gençlerin kar sevinci

Malatya’nın Arguvan ilçesinde gençler etkili olan karda oynamanın keyfini sürdüÖğlen saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanma ihtimali üzerine öğrenciler okulda eve erken bırakıldı.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde gençler etkili olan karda oynamanın keyfini sürdü
Öğlen saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanma ihtimali üzerine öğrenciler okulda eve erken bırakıldı. Okuldan eve doğru giden genç lise öğrencileri, kartopu oynayarak çocukluklarını yaşadılar.
Meteoroloji yetkililerin tahminine göre, ilçede kar yağışı aralıklarla devam edecek.