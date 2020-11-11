İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arguvan'da ihtiyaçlılara kömür dağıtımına başlandı

Malatya’nın Arguvan kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede 500 aileye kömür dağıtımına başlandı.

Malatya'nın Arguvan kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede 500 aileye kömür dağıtımına başlandı.


Arguvan'ın merkez ve kırsalındaki mahallerde yaşayan 500 ihtiyaç sahibi aileye birer ton olmak üzere toplam 500 ton kömür dağıtımı yapılıyor. Vakfı Müdürü Şengül Üşen yaptığı açıklamada başlayan kömür dağıtımlarının devam ettiğini belirterek, kömürlerin dağıtımı aşamasında kontrolün bizzat İlçe kaymakamı Gökhan Dolaş talimatıyla takip edildiğini de kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.