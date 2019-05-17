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Arguvan'da ilk kez Robotik Kodlama şenliği yapıldı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde ilk kez kodlama şenliği düzenlendi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde ilk kez kodlama şenliği düzenlendi.


Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan ‘Kodla Arguvan' şenliğine İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı, Yusuf Soy, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.


Program öncesi konuşan Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve Proje Koordinatörü Fulya ilaslan, başlattıkları ‘Kodla Arguvan' projesi kapsamında ilçede ilk kez kodlama şenliği düzenlediklerini belirterek “Bu projede amacımız, bilgi çağını yakalamak için yazılım üretmenin önemine dikkat çekmek. Analitik düşlenebilen, takım çalışması yapabilen, tüketen değil üreten bir nesil bilinci oluşturmak” şeklinde konuştu.


Şenlikte ilçedeki tüm okulların hazırladıkları projelerin sergilendiğini belirten İlaslan, Arguvan'da ilk kez gerçekleştirdikleri bu projenin gelecek yıllarda da devam edeceğini söyledi.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladıkları projeleri tek tek gezerek öğretmenler ve öğrencilerden bilgiler aldılar.

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