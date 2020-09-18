Arguvan'da ilk öğretim haftası etkinliği

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Arguvan Nazim Hikmet Meydanında 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun'un Atatürk Anıtı'na İ çelek koyması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sürdü.

Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından program sona erdi. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun, İlçe okul müdürleri ve eğitim camiası mensupları katıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 21 Eylül itibariyle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin aşamalı ve kontrollü olarak yüz yüze eğitime başlanacak.