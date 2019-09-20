Arguvan'da İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi

İlköğretim Haftası nedeniyle Arguvan'da program düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Avni Çıplak, ilçe Mili Eğitim Hasan Yay, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, Emniyet Amiri Okan Gündüz öğretmen, öğrenci ve daire amirleri ve veliler katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Abdullah Şahin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek "En mühim ve öncelikli işimiz eğitimdir. Bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır, ya da bir esaret ve sefalete terk eder. Milletlerin hayatında eğitimin anlam ve önemini işaret etmiştir. Tüm öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanları olarak ve bir ekip anlayışı ile en iyi eğitimi sunma, sizlere emanet edilmiş olan çocuklarımız geleceğimizin mimarı olacak için büyük bir gayret etmeniz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Arguvan Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokul öğrenicileri tarafından hazırlanan üzerinde ‘Öğretimin ilk haftası kutlu olsun' pasta kesimi yapıldı.