Arguvan'da kadına şiddete dikkat çekildi

Arguvan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ilçe kaymakamın eşi emine şahin öncülüğünde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, Arguvan Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Kaymakam Abdullah Şahin'in eşi Emine Şahin tarafından Arguvan ilçesinde ev hanımlığı dahil olmak yer edinen her meslek gurubundan kadın temsilciler ile bir araya getirildi. Günün önemi çerçevesinde ilçe kadınlar birbirleri ile tanışarak, şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar, devletin şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara sağladığı haklar ve olanaklar, bilgi edinme ve bilgilendirme, ilçede kadın ve çocuklar ile ilgili yapılacak projeler hakkında konuşuldu. Kadına şiddetin tüm dünyada olup toplumda da var olan bir problem olarak herkesi ilgilendirdiğinden, şiddeti gören çocukların ruhunda açılan derin yaraların yarının geleceğine vereceği zarardan, bu sorun ile alakalı devlet ve millet olarak herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmek durumunda olduğundan bahseden Emine Şahin, bu konu üzerinde her zaman önemle durulacağını, projeler geliştirileceğini ve bu tür toplantıların devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe katılan bayanlar ise ilçede ilk kez böyle bir program yapıldığını ifade ederek bundan dolayı Emine Şahin'e teşekkür etti.