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Arguvan'da kar etkili oldu

Malatya’nın Arguvan ilçesinde kar etkili olduArguvan’da şiddetli kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde kar etkili oldu


Arguvan'da şiddetli kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Kar yağış devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalındığı 5 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerden ise 10-15 santimetreyi bulduğu belirtildi.


Arguvan Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

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