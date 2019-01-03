Arguvan'da karla mücadele devam ediyor

Arguvan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışması sonrası kapanan 22 köy yolunun yolları açıldı.

Göçer uşağı mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yağış açısından önemli bir mevsim geçirdiklerini ve bu yağışlar neticesinde yüzlerinin güldüğünü ifade etti.

Bu mevsimde kar yağışının olmasının Arguvanlı çiftçiler ve üreticiler için son derece önemli olduğunu kaydeden Kızıldaş, “Bu anlamda sevinçliyiz. Kar beraberinde bazı sıkıntıları getiriyor ama biz Arguvan Belediyesi ve Büyükşehir Belemesinin araç ve gereçleri ile mahallelerimizin yollarını en kısa sürede açıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz mücadelede çok uzun süreli yol kapanma olmadı. Ekiplerimiz gece ve gündüz çalışmaya devam ediyorlar. Hızlı bir şekilde mahallelerimize ulaşımı sağlıyoruz. Gece yağan kar ile yolları kapanan Göçeruşağı mahallemizde şu anda çalışma devam ediyor. Diğer ekiplerimizde Çobandere, Kuruttaş ve Gökağaç güzergahında yol açma çalışmalarını sürdürmekte. Şu anda önemli bir sıkıntı bulunmamakta yollarımız açık bir vaziyettedir. Ekiplerimiz 24 saat süreyle çalışmayı yürütmektedir.” şeklinde konuştu.

Bu zorlu mücadeledeki çalışmalarından dolayı Arguvan Belediyesi personeli ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Kızıladaş, “Aynı zamanda TEDAŞ ekibiyle de koordineli çalışarak arızaların zamanında giderilmesi için vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından önemli bir hizmet götürmekteler onlara da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu