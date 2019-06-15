Arguvan'da karne töreninde hüzün ve sevinç bir arada yaşandı

Arguvan Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokulunda karne töreni ile birlikte okula adı verilen Şehit Astsubay Birol Akın'da unutulmadı. Törene katılan şehidin ailesi, duydu dolu anlar yaşadı.

Arguvan Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Hafız İmer, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehidin Biyografisinin Jandarma Astsubay Çavuş Murat Tepe tarafından okunması sırasında şehidin babası Hasan Akın ile Annesi Gülsüm Akın göz yaşlarına hakim olamadılar. İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, şehidin anne ve babasını teselli etti. Duygu dolu anların yaşandığı Şehit Köşesinin açılışında ise katılımcılar göz yaşlarına hakim olamadılar. 2018-2019 eğitim öğretim yılı karne töreninde katılımcılar hem hüzün hem de sevinci bir arada yaşadılar.

Törende bir konuşma yapan Şehit Birol Akın'ın babası Hasan Akın, “Başta Sayın Valimize, İlçe Kaymakamımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, bu onurlu ve anlamlı günü bize yaşattıkları için hepsine ay ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, okula şehidin adının verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin'de “Şehitlerimiz sayesinde bizler bu topraklarda bağımsız ve şerefle yaşıyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin ruhları şad olsun. Allah bütün güvenlik güçlerimizi esirgesin ve korusun” diye konuştu.

Karne dağıtımının ardından konuklara ve öğrencilere ikramda bulunuldu.