Arguvan'da Kaymakamdan bayram ziyaretleri

Kaymakam Şahin, bayramda yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şahin, “Neşe ve mutluluk içinde bir bayram geçirme adına yaşlılarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek, sorunlarını ve sıkıntılarını evlerinde dinleyerek ihtiyaçlarını gidermek adına onları ziyaret ediyoruz. Geçmişimizin tecrübelerini günümüze aktaran, milli değerlerimizi ve kültürümüzü yarınlara taşıyan büyüklerimiz hayatımızın kıymetli değerleridir ve her zaman onların madden ve manen yanların olacağız” diye konuştu.

Kaymakam Şahin'e ziyaretler esnasında İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy ile İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz'de eşlik etti.