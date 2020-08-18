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Arguvan'da korona denetimleri sıklaştırıldı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, Covid-19 pandemisinin daha fazla yayılmaması için korona denetimleri sıklaştırıldı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Covid-19 pandemisinin daha fazla yayılmaması için korona denetimleri sıklaştırıldı.


Arguvan ilçesinde, korona virüs tedbir uygulaması, ilçe Kaymakamı Gökhan Dolaş ve beraberindeki diğer yetkililer tarafından yapılıyor.


Vatandaşlara ve esnaflara maske kullanmaları ve sosyal mesafelerini korumaları gerektiği yönünde ikazlar yaparak, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini uyarıda bulunan Kaymakam Dolaş, her fırsatta esnaf ile vatandaşlarla sohbet ediyor ve kurallara uymalarını istiyor.

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