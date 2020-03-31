İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arguvan'da korona virüs denetimi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında ilçeye giriş çıkışlarda polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri yoğunlaştırdı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında ilçeye giriş çıkışlarda polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri yoğunlaştırdı.


İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında ilçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Emniyet Trafik Denetleme ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında yoğun denetimler yapıyor.


Polis ve Jandarma ekipleri, araçları tek tek durdurarak kontroller gerçekleştirdi. Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, sosyal mesafe uyarısında bulundu. Sağlık görevlileri de ekiplerin durdurup araç içerisinde bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.


Denetlemeye ilçe Kaymakam Abdullah Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.