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Arguvan'da korona virüs toplantısı yapıldı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde korona virüs toplantısı yapılarak, alınan kararların hoparlörle ilçede duyurulması kararı alındı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde korona virüs toplantısı yapılarak, alınan kararların hoparlörle ilçede duyurulması kararı alındı.


Kaymakamı Abdullah Şahin başkanlığında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı düzenlendi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Arguvan Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Sibel Çağlayan Emir tarafında korona virüs hakkında bilgi aktarıldı. Emir tarafından, ilçede bulunan kurum temsilcilerine yönelik korona virüsün çıkışı, yayılması ve alınacak tedbirler konularında sunum yapıldı.


Toplantıya, Kaymakam Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, ilçe kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.


Kaymakam Şahin, yaptığı konuşmada, toplantının amacından söz edip, korona virüsün ilçede yaygınlaşmaması için yapılacakların ele alınacağını bildirdi. Şahin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak alacakları kararın belediye hoparlörlerinden halka duyuracaklarını kaydetti.

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