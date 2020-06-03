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Arguvan'da LGS sınavı öncesi toplantı yapıldı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, 20 Haziran’da gerçekleştirilecek olan LGS sınavı öncesi alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, 20 Haziran'da gerçekleştirilecek olan LGS sınavı öncesi alınacak tedbirler masaya yatırıldı.


Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlü Hasan Yay başkanlığında gerçekleşen toplantıya Şube Müdürü Hafız İmer ile okul müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yay, değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada bu yıl korona virüs salgını nedeniyle LGS'ye girecek öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerini ifade ederek bu kapsamda tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.


Sınavda gerekli olan hijyen kitlerinin yanı sıra siperlik koruyucuların İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullara dağıtılacağını ifade eden Yay, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde sınava katılmalarını sağlamak adına tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.

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