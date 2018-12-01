Arguvan'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Kaymakam Şahin, muhtarların çalışmalarının ilçe için olan öneminden bahsederek, mahalle muhtarlıklarının iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar konusunda yapılan girişimler hakkında muhtarlara bilgi verilerek yapılan ve yapılacak olan projeler üzerine görüşler bildirildi.

Kaymakam Şahin, mahalle muhtarlarının bölgelerindeki yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmaları gerektiğini dile getirerek muhtarların taleplerini değerlendirdi. Talep ve sorunlarla ilgili kurum amirlerine eksikliklerin giderilmesi ile ilgili talimatlar veren Kaymakam Şahin, bu tür toplantıların ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar'da toplantıya katılarak başkanlığın hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.