Arguvan'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında, mahallelerin sorun ve sıkıntıları masaya yatırıldı.

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin başkanlığında gerçekleşen mahalle muhtarları toplantısına Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, kurum yetkilileri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarlara, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen muhtar bilgi sisteminin sunu yapılırken sistemin nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda bir önceki ayda ele alınan konulara da değinilerek sonuçlanan işler hakkında istişare edildi. Kaymakam Şahin, toplantıda hazır bulunan mahalle muhtarlarına sorumlu bulundukları mahalleleri ile ilgili sıkıntılarını kurum müdürlerine aktarmalarını, yardıma ihtiyacı olan özellikle de çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşların mağdur edilmemesi adına ihtiyaçlarının ivedilikle ilgili kurumlara bildirilmesini istedi.

Kaymakam Şahin, muhtarlara katılımlarından dolayı da teşekkür ederek, "Normal seyrindeki çalışmalarımız devam ediyor, ancak yoğun kar yağışlı havaların düzelmesiyle çalışmalarımız hızlanacak, uygulanmakta olan projelerimiz artacak. Her zaman önceliğimiz olan eğitim kurumları ve çocuklarımız, yaşlı ve engellilerimizdir. Bunların dışında farklı alanlarda değişik projelerimiz ile ilçemizi daha da aktifleştireceğiz" diye konuştu.