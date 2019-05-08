Arguvan'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Arguvan İlçe Emniyet Amirliği ve ilçe jandarma komutanlığı trafik ekipleri tarafından verilen eğitimde ekipler taşıtların insanların hayatını kolaylaştırdığını, ancak trafik kurallarını uyulmadığı zaman üzücü sonuçların ortaya çıktığını söyledi. Trafik araçlarının, yaşamı kolaylaştırdığı ancak insanların dikkatsizlik, yetkisiz kullanım, uyarılara uymama, emniyet kemeri takmama gibi nedenlerden dolayı maddi ve manevi büyük felaketlere yol açtığını ifade eden yetkililer, çocuklara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Arguvan ilçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro görevli polis memurları ise, slayt gösterisi eşliğindeki konferansta, emniyet kemeri kullanımının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Trafik kazalarının oluş sebeplerinin başında araç sürücülerinin ve vatandaşların trafikte üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri kazaları yarı yarıya azaltacağını söyledi.