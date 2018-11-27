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Arguvan'da Öğretmenler Günü etkinliği

Öğretmenler Günü, Arguvan’da gerçekleştirilen bazı etkinliklerle kutlandı.

Öğretmenler Günü, Arguvan'da gerçekleştirilen bazı etkinliklerle kutlandı.


Arguvan Belediyesi Kültür Kompleksinde düzenlenen kutlama töreninde öğretmenler bir araya geldiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programa katılım yoğun olurken kutlama programında genç öğretmenler adına konuşma yapan Hatice Polat‘ın ‘İyi ki Öğretmen olmuşum' sözü salondan büyük alkış topladı. Daha sonra müzik öğretmenlerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile programa devam edildi.


Programda bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, tüm öğretmenlerin günlerini kutlayarak, "Kendilerine bu kutsal görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Program Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle sona erdi.


Kutlama programına İlçe kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, Emniyet Amiri Okan Gündüz, daire müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

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