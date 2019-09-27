Arguvan'da okul servis sürücülerine eğitim

Taşımalı sistemle eğitim yapan okul servislerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için okul servisi sürücülerine yönelik uygulamalı eğitime başladı. Trafik timleri, taşımalı eğitim sistemi kapsamında faaliyet gösteren okul servis araç şoförlerine verdiği eğitimde, trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikleri ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Okul servislerinde taşımacılığın daha önemli olduğunun belirtildiği eğitiminde Jandarma Trafik görevlileri Sait Karakaş, Kasım Erdoğdu ve Sezer Oruç ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Çetin Şahin tarafından sürücülere bilgiler verildi.