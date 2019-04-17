Arguvan'da Okulararası Bahar Turnuvası sona erdi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı münasebetiyle düzenlenen Okullararası Bahar Turnuvaları sona erdi.

Masa tenisi, satranç, voleybol ve futbol branşlarında düzenlenen spor karşılaşmaları, oynanan futbol final maçı ile sona erdi. Final maçında karşı karşıya gelen şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokulu ve Arguvan İmam Hatip Ortaokulu arasında oynanan maçı Şehit Birol Akin Cumhuriyet Ortaokulu kazandı. Müsabakanın başlama vuruşunu Arguvan ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin yaptı. Şahin, "Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100 Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sportif etkinliklerin öğrencilerin moral motoviasyonun yanında streslerini de atmaları yönünde olumlu olmuştur. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik eder emek veren basta beden eğitimi öğretmenlerimiz olmak üzere görev alan diğer öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim” diye konuştu.

Turnuvanın diğer müsabakalarından masa tenisinde Yazıbaşı Ortaokulu, satrançta İmam Hatip Ortaokulu, voleybolda ise Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokulu birinciliği elde etti.