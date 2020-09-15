Arguvan'da okullara korona denetimi

Malatya'nın Arguvan İlçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime açılacak olan okullar denetlendi.

Malatya'nın Arguvan ilçesi Kaymakamı Gökhan Dolaş, okullarda korona virüs tedbirleri çalışması devam etmesi nedeniyle okulları denetliyor. Kaymakam Gökhan Dolaş, Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun ve okul müdürleri tarafından karşılanan Kaymakam Dolaş, okulda bir eksiklik olup olmadığını sordu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun ise yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullar hakkında bilgi verdi. Müdür Kurşun, “Okullarda korona virüse karşı bütün önlemler alınmış olup sınıflarda ve diğer alanlarda sosyal mesafe için uygun yerler oluşturulmuştur” dedi

Kaymakam Gökhan Dolaş da yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade edip, “Dünyada etkisini sürdüren ve Türkiye'de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan pandemi sürecinde eğitim bir gayret ve seferberlik içerisinde. Bu süreci birlikte atlatacağız. Çocukların okula gelebilmeleri için eğitim camiasının duyarlı ve tutarlı ve gayretlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.