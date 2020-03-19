İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arguvan'da resmi dairelere giriş ve çıkışta dezenfekte

Malatya’nın Arguvan ilçesinde resmi kurumları giriş ve çıkışlarda dezenfekte kolonya el peçetesi bulundurularak korona virüse karşı önlemi alındı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde resmi kurumları giriş ve çıkışlarda dezenfekte kolonya el peçetesi bulundurularak korona virüse karşı önlemi alındı.


Vatandaşlar, resmi kurumlara giriş ve çıkışlarda, kolonya ile dezenfekte olarak içeri giriyor ve dışarı çıkarken de bu malzemeleri kullanıyor. Eğer kuruma giriş ve çıkışta hijyen kuralına uymayanlar ise nöbetçi emniyet görevlisi tarafından uyarılıyor.


Güvenlik görevlileri, çevresine karşı tokalaşmamaya ve arasında en az 2 metre mesafe bulunması gerektiğine dair bilgi vererek yardımcı oluyor.


Vatandaşları ise ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin'e korona virüs sebebiyle aldığı önlemlerden dolayı teşekkür ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.