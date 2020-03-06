İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arguvan'da servis araçlarına sıkı denetim

Malatya’nın Arguvan ilçesinde servis araçlarına sıkı denetim yapıldı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde servis araçlarına sıkı denetim yapıldı.


Arguvan'da öğrenci taşıması yapan araçlar ve şoförlerin belgeleri, polis ve jandarma tarafından bir bir incelendi.


Polis ve jandarmanın yaptığı denetimleri değerlendiren Arguvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer , amaçlarının taşımalı öğrencilerin, sağlıklı ve güvenli bir şekilde evlerinden alınıp okullara gelmelerini sağlamak ve tekrar ailelerini sağ salim teslim etmek olduğuna dikkat çekerek, "Bunun için tüm birimlerimizle koordineli olarak çalışmaktayız. Katkılarından dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


İmer bu tür denetimlerin rutin olarak devam edeceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.