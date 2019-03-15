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Arguvan'da şiir okuma yarışması

Arguvan’da Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri güzel okuma yarışması yapıldı.

Arguvan'da Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri güzel okuma yarışması yapıldı.


Malatya Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde lise öğrencileri arası yapılan yarışmaya katılan öğrenciler şiirlerini tek tek okudu. Şehit Tuncay Göksu Çapal Lisesi 9. sınıf öğrencisi Suriyeli Emel Missi'nin şiir okuduğu sırada salonda duygusal anlar yaşandı.


Yarışma sonrası birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrenciler belirlendi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü Programında verilecek. İlçe birincisi 22 Mart 2019 tarihinde Malatya'da yapılacak yarışmada Arguvan ilçesini temsil edecek.

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