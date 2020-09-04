İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arguvan'da sınav için pandemi önlemi alındı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde de 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacak olan ilköğretim ve ortaöğretim parasız yatılı ve bursluluk sınavına Arguvan ilçesi pandemi önlemlerini alarak hazırlandı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde de 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacak olan ilköğretim ve ortaöğretim parasız yatılı ve bursluluk sınavına Arguvan ilçesi pandemi önlemlerini alarak hazırlandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun yaptığı açıklamada, “ Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapılacak olan parasız yatılı ve bursluluk sınavında bütün önlemler alınmış olup sınıflarda ve diğer alanlarda sosyal mesafe uygun yerler oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar katılıyor. Bursluluk sınavında adaylara 120 dakika veriliyor. İlçemizde sınava girecek olan 163 öğrencilerimize başarılar diliyoruz “ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.