Arguvan'da sınav için pandemi önlemi alındı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde de 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacak olan ilköğretim ve ortaöğretim parasız yatılı ve bursluluk sınavına Arguvan ilçesi pandemi önlemlerini alarak hazırlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun yaptığı açıklamada, “ Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapılacak olan parasız yatılı ve bursluluk sınavında bütün önlemler alınmış olup sınıflarda ve diğer alanlarda sosyal mesafe uygun yerler oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar katılıyor. Bursluluk sınavında adaylara 120 dakika veriliyor. İlçemizde sınava girecek olan 163 öğrencilerimize başarılar diliyoruz “ dedi.