Arguvan'da sokak hayvanları unutulmadı

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Arguvan İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kendisi de bizzat sokağa çıkıp, hayvanlara mama dağıtarak beslenmeleri için katkıda bulundu.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar vatandaşları mağdur etti. Sokak hayvanları da kar yağışından en az insanlar kadar etkilendi. Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına kaymakamlık yetişerek, yiyecek bırakılmasında destek verdi. Arguvan Kaymakamı Ülkü, ilçe merkezinde cadde ve mahalle sokaklarını dolaşarak, uygun alanlara kedi ve köpekler için mama bıraktı.

Kaymakam Ülkü, “Kar yağışı ve soğuk hava koşulları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Sokak Hayvanlarını aç kalmalarını önlemek için Bu soğuk günlerde tüm vatandaşlarımızı da sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.