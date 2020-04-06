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Arguvan'da temizlik çalışması yapıldı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında temizlik dezenfekte çalışması yapıldı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında temizlik dezenfekte çalışması yapıldı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi daha önce temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiği Doğanşehir, Akçadağ, Kuluncak, Yazıhan, Arapgir ilçelerine Arguvan ilçesini de kattı.


Çalışmalar kapsamında Arguvan ilçesinin cadde ve sokakları temizlenerek, dezenfekte edildi.


Yeni arazöz makinalarıyla yapılan çalışmalarla Arguvan ilçesinin cadde ve sokakları pırıl pırıl bir hale getirildi. İlçe Meydanları, parklar ve insanların yoğun olarak kullandığı mekanlar yıkanarak, dezenfekte edildi.


Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Arguvanlılar çalışma ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.


Temizlik ve dezenfekte çalışmaları Malatya'nın bütün ilçelerinde yapılacak.

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