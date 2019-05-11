Arguvan'da Trafik Haftası etkinliği

Arguvan İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk ilkokul önünde, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile yaya geçidinde araçlar durdurularak yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Arguvan İlçe Emniyet Amirliği ve ilçe jandarma komutanlığı trafik ekiplerince Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Jandarma ve polis trafik ekipleri vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili broşür dağıtıp bilgilendirilirken, çocukların trafikte nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, yaya geçişi önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak adına İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocukları bilinçlendirerek trafik kazalarının azalması ve yaya güvenliğini ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu projenin amacına ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.