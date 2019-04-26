Arguvan'da TÜBİTAK 4006 Fuarı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde açılan TÜBİTAK 4006 fuarında öğrenciler projelerini sergiledi.

Arguvan Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerince yıl boyu hazırlıkları yapılan TÜBİTAK 4006 Fuarının açılışına İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy ve İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, okul müdürleri, öğretmenler, ve öğrenci velileri katıldı.

Fuarda öğrencilerin dersler bazında hazırladıkları etkinlikler katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken fuar sonunda katılımcılara okul müdürlüğünce ikramda bulunuldu.