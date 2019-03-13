Arguvan'da veliler uyuşturucuya karşı bilgilendirme

Seminere, Arguvan İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin eşi Emine Şahin, polis memuru Ayşe Derindağ ve Büşra Kamber katıldı. Burada konuşan Kaymakam eşi Emine Şahin, madde kullanımından ve internet bağımlılığından gençleri ve çocukları uzak tutabilmek adına özellikle tüm çalışmaları ve projeleri en verimli şekilde gerçekleştirmeye çalışacaklarını belirtti. Şahin, "Toplum olarak zihnimizi ve ahlakımızı bozacak, toplumsal yapımızı ve duyarlılığımızı köreltecek her türlü maddesel ve davranışsal bağımlılık yanında tüm zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı. Özelikle annelere iş düşüyor. Konu ile ilgili daha bilinçli, bilgili olabilmek adına mümkün olduğunca zararları bilindiği halde kullanılmaya devam edilen bu maddelerin, ailelerimize ve çocuklarımıza yol açabileceği zararları tekrar tekrar anlatmaya, bilinç düzeyinin yükseltilmesine devam edileceğinden bu bağlamda Bağımlılıkla Mücadele ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yapılan bu ve benzeri etkinliklere ve eğitimlere tüm halkımıza hitap edecek şekilde devam edileceğini belirtmek isterim" dedi.

Daha sonra İlçe Emniyet Amirliği tarafından “Madde Bağımlılığı ve Ebeyn Farkındalık Eğitimi” üzerine bir sunum gerçekleştirildi.