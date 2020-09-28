İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arguvanlı iş adamlarından vefa

Malatya’nın Arguvan İlçesinde Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne, temizlik ve kırtasiye ile bilgisayar ve ekipmanları gönderildi.

Malatya'nın Arguvan İlçesinde Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne, temizlik ve kırtasiye ile bilgisayar ve ekipmanları gönderildi.


Arguvanlı iş adamları Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne malzeme bağışında bulundu. Özellikle pandemi döneminde okulların en büyük ihtiyacı olan dezenfektan stantları, ateş ölçer gibi cihazların yanı sıra bilgisayar ve ekipmanları, toplantı masası ve sandalyeleri, spor malzemeleri, kırtasiye malzemeleri gibi yardımlar okula ulaştırıldı.


İş adamları tarafından ileriki zamanlar da burs da dahil olmak üzere bu yardımları sürdürecekleri kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.