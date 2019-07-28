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Armanın peşinde bir ömür

Malatya’da yaşayan Orhan Mutlu ve eşi Fatma Mutlu Yeni Malatyaspor’un iç saha deplasman fark etmeksizin hiçbirini maçını kaçırmıyor.

Malatya'da yaşayan Orhan Mutlu ve eşi Fatma Mutlu Yeni Malatyaspor'un iç saha deplasman fark etmeksizin hiçbirini maçını kaçırmıyor.


‘Maço Orhan' lakaplı Orhan Mutlu ilerlemiş yaşına rağmen tam bir Yeni Malatyaspor aşığı. Sarı-kırmızılı takımın müsabakalarını kaçırmayan Orhan Mutlu (65), zamanla eşini Fatma Mutlu'yu (58) da maçlara getirmeye başlamış. UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Turunda oynanan Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip eden yaşlı çift, maçın sonlarına doğru gelen golle takımlarının avantaj kaybetmesine oldukça üzüldüler.


"Avrupa'da gruplara kalacağımıza inanıyorum"


Yeni Malatyaspor'un hiçbir müsabakasını kaçırmadığını söyleyen Orhan Mutlu, bu sezon Avrupa'da gruplara kalacaklarına inandığını ifade etti. Yeni Malatyaspor'un fanatik bir taraftarı olduğunu kaydeden Orhan Dede, "Benim için Malatyaspor'un yeri çok farklıdır. Gözümü bu takımın maçında açtım. 40 senedir bu takımın her maçına giderim. Allah ömür verdiği sürece de kaçırmayacağım. Vizem yapılırsa Slovenya'ya da giderim. Malatyaspor nereye ben oraya. İnşallah bu sezon Avrupa'da gruplara kalacağımıza inanıyorum. Ben takıma güveniyorum, inşallah şampiyonluğu kutlayacağımız günleri de göreceğiz. Eşim de zamanla maçlara gelmeye alıştı. Daha önce tek giderdim maçlara ama sonra baktım ki eşim evde yalnız başına kalıyor, onu da getirmeye başladım" diye konuştu.

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