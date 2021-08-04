Arslantepe Höyüğü Dünya Kültür Mirası listesine girdikten sonra ilk turistleri ağırladı

Malatya tarihinde önemli bir değere sahip olan Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdikten sonraki ilk turist kafiyesini ağırladı

Dünyanın bilinen ilk kerpiç sarayına ev sahipliği yapmasıyla bilinen Arslantepe Höyüğü'nün 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesiyle birlikte ziyarete gelen ilk turist kafilesi Antalya Akdeniz Üniversite'nden oldu. Üniversitenin bölüm başkanları, öğretim görevlileri ve çalışanları, Arslantepe Höyüğü ziyaretinden son derece mutlu olduklarını ifade ettiler. Ziyaretçiler, Arslantepe'nin tarihte çok büyük bir öneme sahip olmasının, UNESCO Dünya Kültür listesine girmesinin kendileri için merak uyandırdığını ve ekip olarak bire bir gözlemlemek için geldiklerini söylediler.

Arslantepe Höyüğü'nün ardından Gastronomi Malatya Mutfağını da gezen ekibe İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliğinden Dr. Hülya Bingöl ve Malatya Büyükşehir Belediye çalışanları eşlik ettiler. Malatya'nın her bir köşesinde büyük değişimler ve gelişmeler olduğunu belirten turist kafilesi, her gezdikleri bölgede de gerek çevre gerekse sokak aralarında temizliğin üst seviyede olmasından dolayı da bir şaşkınlık yaşadıklarını vurguladılar. Turist heyeti gün boyunca sırasıyla Arslantepe Höyüğü, Kent Müzesi, Gastronomi Merkezi, Fotoğraf Makinesi Müzesi, Radyo ve Gramofon Müzesi, Şire Pazarı Kervansaray, Sanat Sokağı ve şehir merkezini gezdiler.