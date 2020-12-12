Arslantepe Höyüğü geleceğin yeni yüzü olacak

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun sorusu üzerine konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arslantepe Höyüğü'nün ülkenin gelecekteki yeni yüzlerinden biri olacağını söyledi.

2021 yılı merkezi hükümet bütçesi görüşmelerinin sürdüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanlıkların bütçeleri de görüşülerek oylamaya sunuluyor. Görüşmeler sürerken MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, söz alarak bakanlıkların Malatya'ya olan yatırımlarına dair bilgiler istedi.

Geçtiğimiz günlerde görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi sırasında da söz alan Milletvekili Fendoğlu, Malatya için müze talebini iletirken Arslantepe Höyüğü'nün önemine değinerek Malatya'nın müze ihtiyacının acilen giderilmesi gerektiğini söyledi.

Fendoğlu, sorusunda “UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve 2020 yılı itibarıyla kalıcı listeye teklif edilen, 7 bin yıllık Arslantepe Höyüğü'nü barında barındıran Malatya'mıza ivedi olarak modern bir arkeoloji müzesi kazandırılmalıdır. Var olan müzemiz, altyapı ve donanım olarak büyükşehir olan Malatya'mızın ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Bakanlığınızın bu konuda herhangi bir çalışması bulunmakta mıdır?” dedi.

Fendoğlu'nun sorusu üzerine söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Malatya için büyük öneme sahip tarihi Arslantepe Höyüğü'nün önemini belirterek “Arslantepe, bizim gelecekteki yeni yüzlerimizden biri olacak.” İfadelerine yer verdi. Malatya'nın müze ihtiyacının en kısa sürede karşılanacağını da ifade eden Ersoy, “Yeni modern müze talebinizi değerlendireceğim, bu yıl olmadı öbür yıl mutlaka gündemimize alıp o müze ihtiyacınızı karşılayacağım” diyerek cevap verdi.