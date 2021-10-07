Arslantepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarına ara verildi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Malatya Arslantepe Höyüğü'nde bu yılki kazı çalışmaları tamamlandı.

Vali Aydın Baruş, Kazı Heyeti Başkanı İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve kazı heyetini ziyaret ederek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Baruş'u İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ile birlikte karşılayan Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Restelli, Vali Baruş'un yürütülen kazı çalışmalarda bulunan M. Ö. 3600-5000 yıllarına ait olduğu düşünülen tohumlar ve kazı çalışmaları ile ilgili sorularına da cevap verdi. Bu seneki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirten Restelli, 2022 yılı kazı ve tanıtım çalışmalarını planlamak üzere ülkelerine döneceklerini ifade etti. Vali Baruş, “Uzun yıllardır kazı çalışmalarını başarı ile devam ettirerek Arslantepe Höyüğünün Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde yer almasında büyük emekleri bulunan başta Prof. Dr. Marcella Frangipane olmak üzere Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Baruş, 2021 yılı kazı çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine dönecek olan kazı heyetine hayırlı yolculuklar diledi.