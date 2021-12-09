Arslantepe Höyüğü'ne uluslararası ilgi

Malatya Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmesinden sonra özellikle uluslararası kültür ve turizmcilerin daha da dikkatini çekmeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinatörlüğünde Malatya'ya gelen İspanyol ekip Arslantepe'de çekim yaptı. İspanyol televizyon kanalı RTVE'de yayınlanan Arqueomana isimli program öncesi Arslantepe eski kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ile video üzerinden uzun bir görüşme yaparak bilgi toplayan ekip, Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmesini sağlayan anıt, bilgi ve verilerin ortaya çıkarıldığı kerpiç saray yapısı ağırlıklı olmak üzere höyükte çekimler yaptı. Buradan Malatya Arkeoloji Müzesine geçen ekip, Arslantepe'de ortaya çıkarılan eserleri filme aldı. Arqueomana programının yönetmenliği ve sunuculuğunu Manuel Pimentel yapıyor. Bir yazar olan Pimentel, 1999-2000 yılları İspanya hükümetinde, José Mara Aznar'ın başbakanlığı dönemi, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak da görev yapmış bir isim.

Ekipte Manuel Navarro yapımcı, Carmen Martnez ve Kurro Silva kameraman olarak görev yapıyor. Arkeolojik alanlar üzerinde yoğunlaşıp dünyanın farklı bölgelerinde çekim yapan Arqueomana ekibi, Malatya'dan önce Şanlıurfa Göbeklitepe ve Karahan'da çekim yaptı. Ekip, Konya ve Antalya'daki arkeolojik alanlarda da çekim yapacak.