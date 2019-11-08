Arslantepe pulları 193 ülkede tedavülde

Malatya Arslantepe Höyüğü'nün PTT pullarına taşındığı ve 100 bin adet pulun 193 ülkede tedavülde olduğu bildirildi.

PTT Malatya Baş Müdürü Mehmet Coşkun ve çalışma ekibi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti. Ziyarette PTT Malatya Merkez Müdürlüğü'nde “Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi”ni konu alan anma pulu üzerine fikir alış verişi yapıldı. Ziyaret konuşan PTT Malatya Baş Müdürü Mehmet Coşkun amaçlarının “Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi”ni konu alan anma pulunu ve ilk gün zarfının Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e takdim etmek olduğunu belirterek, “PTT Genel Müdürlüğünce emisyon programına alınıp bastırılan Arslantepe Höyüğü pulu Genel Müdürlüğümüzce 100 bin adet bastırılarak tedavüle çıkmıştır. Bu pul Türkiye'miz ile birlikte 193 ülkede tedavüldedir. İlimizin tanıtımı için PTT Genel Müdürlüğümüzün de Malatya'mıza bir katkısıdır. Bu pul ve ilk gün zarfını Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e takdim etmek için buradayız “şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Öncelikle Malatya PTT Baş Müdürü Mehmet Coşkun ve çalışma ekibinin bu anlamlı ziyareti, bizleri çok mutlu etti. Arslantepe Höyüğü'nün PTT pullarına taşınması ve 100 bin adet pulun 193 ülkede tedavülde olması Malatya'mız ve Battalgazi'miz için önemli bir kazanç olmuştur. Bu projeye sahiplenildiğinden ötürü müdürümüzün şahsında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve PTT Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Tabi Arslantepe Höyüğü dünyanın ortak mirasıdır. Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi Kalıcı listeye alınması için Battalgazi Belediyemiz başta olmak üzere Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışma içerisindeyiz. Bilindiği gibi 2014 yılında Battalgazi Belediyemizin müracaatıyla Dünya Kültür Mirası Listesi geçici listesine alınmıştı. Bizde bu yıl yaptığımız müracaat neticesinde kalıcıyı listeye girmeyi hedefliyoruz. Bu konu ile ilgili gerekli teftişler yapıldı. Kısa süre içerisinde Arslantepe Höyüğü kalıcı listeye girmesini bekliyoruz. Amacımız sahip olduğumuz mirası dünya insanlarıyla paylaşmaktır. Tekrardan bu nazik ziyaretleri için PTT Baş Müdürü Mehmet Coşkun ve çalışma ekibine teşekkürlerimi iletiyorum ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.