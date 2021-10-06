Arslantepe ve müzeleri gezen Gazetecilerden Malatya'ya övgü

Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Kültür Mirası Asıl Listesine girmesiyle birlikte bölgeye olan ilgi arttı. 26 Temmuz'da UNESCO tarafından Türkiye'nin 19'uncu kültür mirası olarak tescil edilen Arslantepe'nin ziyaretçi sayısı gün geçtikçe artıyor.

26 Temmuz tarihinde yapılan UNESCO 44'üncü oturumunda dünya kültür mirası listesine alınan Arslantepe'ye ziyaretler artıyor. Yurtiçi ve yurtdışından turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgeyi gazeteciler Ertuğrul Özkök, Kübra Parmaksızoğlu Coşkun, Havva Şirin Sever, Abdulvahap Munyar ve Cengiz Semercioğlu'da ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Arslantepe'yi gezen gazeteciler Arslantepe kazı başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli'den bilgiler aldılar. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan bölge ve yeni yapılan kazı çalışmalarıyla birlikte gün yüzüne çıkan eserleri inceleyen gazeteciler, Arslantepe'nin insanlık adına önemli bir yer olduğunu dile getirdiler.

Arslantepe Höyüğü'nün ardından Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezini gezen gazeteciler, aslına uygun bir şekilde yeniden restore edilen alanı gezdiler. Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi'nden sonra Kent Müzesini ve diğer müzeleri de gezen gazeteciler daha sonra MALDİANA Kadın Kooperatifini gezip yöresel yemeklerden de tattılar. Kent Müzesinden etkilendiklerini belirten Gazeteciler, özellikle Kent Müzesi'nde yapılan çalışmanın önemli olduğunu ve müzenin Malatya'nın dönemsel olarak ifade edilmesinin şehir için değerli olduğunu söylediler.

Müzelerin ardından Malatya suyunun kaynağı olan Gündüzbey'de bulunan kaptajı da gezen gazeteciler, Malatya suyunun şehre geldiği noktaya hayran kaldılar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a kaptajın önemli bir yer olduğunu ve Malatya'da suyun çeşmeden içilir sözünün neden söylendiğini yerinde gördüklerini dile getirdiler.

Malatya'da önemli yerleri ve güzellikleri gördüklerini bu anlamda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden gazeteciler Ertuğrul Özkök, Kübra Parmaksızoğlu Coşkun, Havva Şirin Sever, Abdulvahap Munyar ve Cengiz Semercioğlu Malatya'nın yerli ve yabancı turistler tarafından mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini vurguladılar.